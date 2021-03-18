Дуглас Сантос – о праздновании: у Вендела хорошие волосы, каждый хотел забрать себе

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал игру Вендела и празднование гола партнёра в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).



«Вендел совершал потери, и поэтому у него не было возможности играть вперед. После этого несколько раз сказал ему — если нет возможности атаковать самому, старайся сохранить мяч и играй каждый момент до конца, чтобы не терять концентрацию. В итоге эти наши разговоры помогли, и потом Вендел очень хорошо себя проявил.



Что касается празднования, у Вендела хорошие волосы, поэтому каждый хотел забрать чуть-чуть себе (смеётся). А если серьёзно, когда забивается такой важный гол — конечно, много эмоций», — цитирует Дугласа Сантоса «Матч ТВ».



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.

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