«Ман Сити», «Челси» и ещё два клуба АПЛ претендуют на хавбека дортмундской «Боруссии»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Daily Mail, за ситуацией с контрактом футболиста следят «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон». Соглашение Махмуда с немецким клубом истекает летом 2022 года, и он до сих пор не договорился со «шмелями» о его продлении.
Дахуд является воспитанником мёнхенгладбахской «Боруссии», а в одноимённый клуб из Дортмунда перешёл в 2017 году, подписав соглашение на пять лет. С прошлого года уроженец Сирии вызывается в сборную Германии. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 1 гол. Также на счету игрока 1 забитый мяч в 4 встречах Лиги чемпионов.
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