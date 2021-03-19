Олег Терёхин: красно-белые неплохо играют, пауза в чемпионате «Спартаку» сейчас не на руку

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Матч «Спартак» — «Урал»? Здесь, мне кажется, всё просто: в первом тайме красно-белые три мяча забили. Девять ударов в створ ворот «Урала» и ни одного удара в створ ворота «Спартака» — после первого тайма уже практически всё понятно было. Просто «Спартак», конечно, объективно сильнее — что здесь говорить?



Если же обсуждать голы, то мне очень понравился гол в исполнении Промеса. Это усиление для «Спартака». Надо в этой игре, конечно, учесть и тот момент, что в составе «Урала» много молодежи играло. Может быть, счета 5:1 и не ждали, но всё равно было понятно, что «Спартак» обыграет соперника. Сейчас красно-белые неплохо играют, много забивают. Может быть, пауза в чемпионате сейчас им и не на руку.



Сможет ли «Спартак» всерьёз претендовать на чемпионство? Не знаю, возможно и может, но всё равно «Зенит» на данный момент сильнее всех. Поборются, конечно. Будут стараться. Это однозначно», — цитирует Терёхина Rusfootball.

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