Фернандо отреагировал на гол Ларссона со штрафного удара в матче «Спартак» — «Урал»

Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо, ныне выступающий в Китае за «Бэйцзин Гоань», отреагировал на гол нападающего красно-белых Джордана Ларссона в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



Во втором тайме встречи, на 57-й минуте, шведский футболист со штрафного удара отправил мяч в девятку ворот соперника. «Спартак» по итогу разгромил екатеринбургскую команду со счётом 5:1.



Фернандо, не раз забивавший в России со штрафных, оставил под постом в «Инстаграме» эмодзи аплодисментов и 11-го номера, под которым сейчас играет Ларссон, а ранее выступал сам бразилец. Джордан в ответ разместил два ударяющих друг друга кулака.

Ранее форвард Квинси Промес, вернувшийся в «Спартак» в зимнее трансферное окно, в ответ на вопрос о единственном футболисте, которого он вернул бы в клуб, назвал Фернандо.



«Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (48). Ниже располагаются «Локомотив» и ЦСКА (у обеих команд по 40 очков).