«Наши болельщики заслуживают большего». Эмиль Бохинен – о матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).
«Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше», — написал Бохинен в своём «инстаграме».
Напомним, На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.
- 21 марта 2021
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