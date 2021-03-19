«Не пенальти? Ладно, как скажешь». Чорлука подшутил над судьёй после матча с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал пост после победы в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).
«Не пенальти? Ладно, как скажешь. Браво, «Локо»! Потрясающая победа», — написал Чорлука в своём «инстаграме», опубликовав фотографию, на которой он стоит рядом с главным судьёй встречи Станиславом Васильевым.
Фото: «Инстаграм» Ведрана Чорлуки
«Локомотив», набрав 40 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сравнявшись по баллам с ЦСКА и имея при этом преимущество по дополнительным показателям. Выше «железнодорожников» располагаются лишь «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48).
В следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде с «Ротором» в Волгограде. Встреча состоится после паузы на матчи сборных, 3 апреля.
- 21 марта 2021
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