Пришло время серьёзно говорить о «Локомотиве». Теперь команда Николича – претендент на ЛЧ

Осенний провал, вместивший в себя пять поражений в восьми матчах, загнал «Локомотив» в середину таблицы РПЛ. А весной команда вдруг преобразилась и набрала отличный ход, во всех трёх турах одержаны победы, причём в соперниках были ЦСКА и «Сочи».
Как всё это стало возможным? Чего здесь больше – везения или закономерности? И сможет ли Николич вывести клуб в очередную Лигу чемпионов? Попытаемся найти ответы на все вопросы.
Шаг №1. Николич вынудил всю лигу подстраиваться под новую схему «Локомотива»
В период работы в Венгрии Николич уже проделывал такой шаг: менял посреди сезона схему с классической на менее распространённую и специфичную. Тогда, в «Фехерваре», он также активно применял 4-3-1-2 («ромб»), а иногда переходил к 4-3-2-1. И хвастался по окончании сезона: «Думаю, наша расстановка принесла соперникам массу проблем».
Нюанс заключается в том, что, когда ты встречаешься с чужим ромбом, тебе так или иначе приходится подстраиваться. Схема слишком неудобная для противодействия, невозможно игнорировать тот факт, что четыре чужих полузащитника открываются под мяч в центре поля и создают численное преимущество. Особенно важно это в контексте планирования прессинга. То есть Николич, изменив схему на 4-3-1-2, попытался не только улучшить качество собственного футбола, но ещё и частично разрушить чужой.
Весной мы увидели сразу два ярких примера эффективной работы «ромба». Первый – победный матч с ЦСКА. После анализа зимних спаррингов «железнодорожников» Гончаренко настолько испугался, что перестроил под соперника всю конструкцию: перешёл от 4-2-3-1 к 4-3-3, поднял Марадишвили и Зайнутдинова на позиции «восьмёрок», отказался от высокого прессинга. Всё это крайне негативно сказалось на атакующем футболе красно-синих, в первом тайме они толком не создавали моментов. Тогда как «Локомотив» пусть и не владел преимуществом, но всё же забил два мяча – а далее терпел.
Второй пример – предыдущая игра с «Сочи». Команда Владимира Федотова время от времени пыталась прессинговать «Локомотив», остановила много атак в зародыше, но допустила как минимум три провала. Один из них закончился первым голом: «Сочи» не разобрался при прессинге, Жемалетдинов остался один в центре поля, спокойно развернулся и разрезал оборону пасом на Камано.
Пока РПЛ адаптируется под «ромб» «Локомотива» — лучшие варианты противодействия обязательно выработаются, но чуть позже. А на коротком отрезке, как и ожидалось, специфичная схема доставляет всем соперникам массу неудобств – хоть ты подстраиваешься под неё, хоть играешь в свой футбол.
Шаг №2. Мухин на позиции нижнего опорника – перспективное решение, работающее уже сейчас
При игре с «ромбом» у центральных полузащитников повышается объём черновой работы – им нужно контролировать всю ширину поля втроём, успевать перестраиваться при развороте атаки и компенсировать отсутствие вингеров. Соответственно, нижний опорник не может играть только на аэробных перемещениях, ему тоже приходится успевать страховать партнёров в разных зонах и успевать в контрпрессинг.
У Николича не было готового варианта на позицию нижнего опорника: Крыховяк, вероятно, справится с задачей, но глубокая позиция ограничит его включения в атаку; Баринов долго восстанавливался после травмы и не работал в общей группе на зимних сборах; Куликов хорош в игре вторым опорником, но вряд ли – единственным. В сложной кадровой ситуации тренерский штаб отыскал среди внутренних ресурсов 19-летнего Максима Мухина.
Мухин достойно выглядел ещё на сборах, а официальная часть сезона подтверждает впечатления. Пусть встречаются погрешности в фазе атаки (каждую игру его один-два раза переклинивает, и он теряет мяч в опасной зоне), пусть пока недостаточно стабильны единоборства, пусть бывает много фолов (с «Арсеналом» — четыре, с ЦСКА – три, с «Сочи» — один) и необязательных перемещений, зато:
— его стабильно много на поле, очень хороший объём борьбы. С «Арсеналом» — 32 единоборства, с ЦСКА – 27, с «Сочи» — 27. Стабильно высокие цифры и по предыдущей карьере. Успешность можно повышать, но сам факт того, что парень ищет борьбу и чаще всех успевает оказываться внутри неё, заслуживает внимания;
— в том числе достойный оборонительный объём. Постоянно оказывается в близкой к мячу зоне для контпрессинга, совершил по 10 попыток отборов в каждом из весенних матчей и 21 суммарный перехват. Да, пока Максим бывает чрезмерно ориентирован на мяч и соперников, может упускать соперников в опасной зоне в моменты, когда выбрасывается в борьбу или на подстраховку, но со временем должен найти баланс;
— адекватные качества на мяче: хорошая динамика, резкие движения при открываниях под мяч, прослеживается первое касание с уходом, есть навык быстрых передач. Профиль в созидании пока не сформировался, сейчас можно говорить только о первых впечатлениях;
Полагаю, даже после окончательного восстановления Баринова у Мухина будут хорошие шансы закрепиться на позиции нижнего опорника до конца сезона минимум. Неслучайно в двух последних матчах Баринов, когда выходил во вторых таймах, менял Куликова на позиции «восьмёрки», а Мухин оставался на поле.
Шаг №3. Жемалетдинов в роли «десятки» — ещё одно качественное решение кадровых проблем
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Пока никак не восстановится Антон Миранчук – и это вроде бы тоже могло помешать Николичу наигрывать «ромб», поскольку Антон выглядит наиболее оптимальным кандидатом на роль «десятки». Но и здесь серб нашёл выход, сменив функционал Жемалетдинова. В последнем матче с «Сочи» Рифат выдал ассистентский хет-трик, и для тех, кто внимательно следил за «Локомотивом» в Марбельи, это никакой не сюрприз. Предпосылки для появления высокой конкретики у 24-летнего атакующего футболиста прослеживались уже тогда.
Жемалетдинов в роли «десятки» выглядит перспективно: для позиции у него есть подвижность и координация, умение принимать мяч под давлением с уходом и разворачиваться (навык не прям супер, но против «Сочи» три хороших эпизода), умение отдавать как разрезающие передачи низом, так и забросы в зоны. Плюс, когда нужно, он за счёт скорости сам заполняет нужные зоны на скорости и превращается в дополнительного нападающего. Так, например, родился гол в Туле.
В схеме с ромбом у «десяток» часто бывает много свободы. И очень важно, как они этой свободой пользуются. Жемалетдинов свободу против «Сочи» эпизодически получал — и он не только отдал три голевые, но ещё дважды пробил с дистанции сам (первый удар — супер), плюс ещё минимум две передачи могли стать результативными или предрезультативными.
Антону Миранчуку после травмы будет не так уж и просто отвоевать место «десятки». Если, конечно, Жемалетдинов сам его не отдаст. На протяжении карьеры он пока не был стабильным.
Шаг №4. Камано на месте центрфорварда – потенциальное спасение трансфера
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В «Локомотив» гвинейский форвард приехал в полуразобранном состоянии, на фоне невзрачного периода в «Бордо» и после травмы. Его адаптация в России проходила мучительно, в какой-то момент осенью легионер перестал попадать в состав. А когда выходил на поле, смотрелся крайне неубедительно. В Лиге чемпионов Камано не помог никак – и его критика была полностью оправданной.
На зимних сборах гвинейцу стало гораздо проще. Смена схемы стала точно не единственным фактором преображения, но всё же значимым. Играя центрфорварда, Камано качественно пользуется пространством за спинами защитников, за счёт скорости и подвижности даёт много предложений, ситуативно уходит на любимые фланги.
Прекрасно помню матч с «Ростовом» на сборах, когда Камано четыре раза убежал один на один и нанёс семь ударов. Кстати, на новой позиции у гвинейца в среднем по 3,31 удара и 0,6 xG за 90 минут, почти все удары наносятся из пределов штрафной. Его дубль в ворота «Сочи» — никакое не везение.
Шаг №5. Немедленное внедрение Пабло в основу – повышение надёжности обороны
Мурило – тоже достойный защитник с хорошими данными, но если сравнивать его с Пабло, то старший бразилец выглядит более зрелым и надёжным. У Пабло достаточные для РПЛ скоростные и координационные данные, он динамичный, в меру агрессивный, есть баланс между агрессией и бесконтактной защитой зоны.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Нравится школа – вовремя отскакивает, оглядывается по штрафной при фланговых подачах. Надежность для нашего чемпионата должна быть не выдающейся, но выше среднего – переклинивает нечасто. Всегда в игре, отличные открывания для центрального защитника. Только отдал мяч – ни в коем случае не стоит, сразу сделал несколько шагов на рывке в сторону, подстроился, чтобы упростить жизнь партнёру, в случае чего снова получить передачу.
Есть вопросы по пасовым характеристикам (недостаточно смел и проактивен в начале атаки, влияние Чорлуки всё ещё велико), но для «Локомотива» это однозначно шаг вперёд. И с Чорлукой уже сегодня у бразильца заметна хорошая «химия».
Какие перспективы?
Ни в коем случае не стоит переоценивать весенний спурт «Локомотива» — все три победы были трудовыми и волевыми. С ЦСКА пришлось терпеть и отбиваться весь второй тайм, в Туле три очка добыты в заключительном отрезке (а до этого пару раз красно-зелёные вполне могли пропустить), с «Сочи» тоже был абсолютно равный футбол достойных друг друга соперников. Если смотреть в таблицу ожидаемых очков, то там «Локомотив» сильно перебрал – Understat за три тура насчитал ему всего три балла.
Только не стоит забывать, что «Локомотив» сейчас был едва ли не в худшем кадровом состоянии: не могли играть Баринов и Смолов (только вернулись и постепенно набирают форму), выпал очень важный для структуры Игнатьев (полагаю, если бы он был на месте Куликова, то «ромб» смотрелся бы ещё интереснее), до сих пор лечатся Зе Луиш и Миранчук. Резерв очень серьёзный.
Да и уже сейчас визуально футбол «Локомотива» выглядит пусть не искромётным, зато цельным и сбалансированным. Пусть не чувствуется запаса прочности, но с такой дисциплиной, использованием сильных сторон игроков и спецификой схемы запросто можно дошагать до тройки. А то и до Лиги чемпионов. Ведь никто из конкурентов не выглядит гораздо сильнее.
- 17 марта 2021
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