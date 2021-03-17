Пришло время серьёзно говорить о «Локомотиве». Теперь команда Николича – претендент на ЛЧ

Осенний провал, вместивший в себя пять поражений в восьми матчах, загнал «Локомотив» в середину таблицы РПЛ. А весной команда вдруг преобразилась и набрала отличный ход, во всех трёх турах одержаны победы, причём в соперниках были ЦСКА и «Сочи».

Как всё это стало возможным? Чего здесь больше – везения или закономерности? И сможет ли Николич вывести клуб в очередную Лигу чемпионов? Попытаемся найти ответы на все вопросы.

Шаг №1. Николич вынудил всю лигу подстраиваться под новую схему «Локомотива»

В период работы в Венгрии Николич уже проделывал такой шаг: менял посреди сезона схему с классической на менее распространённую и специфичную. Тогда, в «Фехерваре», он также активно применял 4-3-1-2 («ромб»), а иногда переходил к 4-3-2-1. И хвастался по окончании сезона: «Думаю, наша расстановка принесла соперникам массу проблем».



Нюанс заключается в том, что, когда ты встречаешься с чужим ромбом, тебе так или иначе приходится подстраиваться. Схема слишком неудобная для противодействия, невозможно игнорировать тот факт, что четыре чужих полузащитника открываются под мяч в центре поля и создают численное преимущество. Особенно важно это в контексте планирования прессинга. То есть Николич, изменив схему на 4-3-1-2, попытался не только улучшить качество собственного футбола, но ещё и частично разрушить чужой.



Весной мы увидели сразу два ярких примера эффективной работы «ромба». Первый – победный матч с ЦСКА. После анализа зимних спаррингов «железнодорожников» Гончаренко настолько испугался, что перестроил под соперника всю конструкцию: перешёл от 4-2-3-1 к 4-3-3, поднял Марадишвили и Зайнутдинова на позиции «восьмёрок», отказался от высокого прессинга. Всё это крайне негативно сказалось на атакующем футболе красно-синих, в первом тайме они толком не создавали моментов. Тогда как «Локомотив» пусть и не владел преимуществом, но всё же забил два мяча – а далее терпел.

Гончаренко испугался «Локомотив» и намудрил со схемой. План вообще не сработал Но всё могло бы закончиться лучше, если бы не ошибки Васина.

Второй пример – предыдущая игра с «Сочи». Команда Владимира Федотова время от времени пыталась прессинговать «Локомотив», остановила много атак в зародыше, но допустила как минимум три провала. Один из них закончился первым голом: «Сочи» не разобрался при прессинге, Жемалетдинов остался один в центре поля, спокойно развернулся и разрезал оборону пасом на Камано.

Пока РПЛ адаптируется под «ромб» «Локомотива» — лучшие варианты противодействия обязательно выработаются, но чуть позже. А на коротком отрезке, как и ожидалось, специфичная схема доставляет всем соперникам массу неудобств – хоть ты подстраиваешься под неё, хоть играешь в свой футбол.

Шаг №2. Мухин на позиции нижнего опорника – перспективное решение, работающее уже сейчас

При игре с «ромбом» у центральных полузащитников повышается объём черновой работы – им нужно контролировать всю ширину поля втроём, успевать перестраиваться при развороте атаки и компенсировать отсутствие вингеров. Соответственно, нижний опорник не может играть только на аэробных перемещениях, ему тоже приходится успевать страховать партнёров в разных зонах и успевать в контрпрессинг.



У Николича не было готового варианта на позицию нижнего опорника: Крыховяк, вероятно, справится с задачей, но глубокая позиция ограничит его включения в атаку; Баринов долго восстанавливался после травмы и не работал в общей группе на зимних сборах; Куликов хорош в игре вторым опорником, но вряд ли – единственным. В сложной кадровой ситуации тренерский штаб отыскал среди внутренних ресурсов 19-летнего Максима Мухина.

Мухин достойно выглядел ещё на сборах, а официальная часть сезона подтверждает впечатления. Пусть встречаются погрешности в фазе атаки (каждую игру его один-два раза переклинивает, и он теряет мяч в опасной зоне), пусть пока недостаточно стабильны единоборства, пусть бывает много фолов (с «Арсеналом» — четыре, с ЦСКА – три, с «Сочи» — один) и необязательных перемещений, зато:

— его стабильно много на поле, очень хороший объём борьбы. С «Арсеналом» — 32 единоборства, с ЦСКА – 27, с «Сочи» — 27. Стабильно высокие цифры и по предыдущей карьере. Успешность можно повышать, но сам факт того, что парень ищет борьбу и чаще всех успевает оказываться внутри неё, заслуживает внимания;



— в том числе достойный оборонительный объём. Постоянно оказывается в близкой к мячу зоне для контпрессинга, совершил по 10 попыток отборов в каждом из весенних матчей и 21 суммарный перехват. Да, пока Максим бывает чрезмерно ориентирован на мяч и соперников, может упускать соперников в опасной зоне в моменты, когда выбрасывается в борьбу или на подстраховку, но со временем должен найти баланс;



— адекватные качества на мяче: хорошая динамика, резкие движения при открываниях под мяч, прослеживается первое касание с уходом, есть навык быстрых передач. Профиль в созидании пока не сформировался, сейчас можно говорить только о первых впечатлениях;



Полагаю, даже после окончательного восстановления Баринова у Мухина будут хорошие шансы закрепиться на позиции нижнего опорника до конца сезона минимум. Неслучайно в двух последних матчах Баринов, когда выходил во вторых таймах, менял Куликова на позиции «восьмёрки», а Мухин оставался на поле.

Шаг №3. Жемалетдинов в роли «десятки» — ещё одно качественное решение кадровых проблем

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока никак не восстановится Антон Миранчук – и это вроде бы тоже могло помешать Николичу наигрывать «ромб», поскольку Антон выглядит наиболее оптимальным кандидатом на роль «десятки». Но и здесь серб нашёл выход, сменив функционал Жемалетдинова. В последнем матче с «Сочи» Рифат выдал ассистентский хет-трик, и для тех, кто внимательно следил за «Локомотивом» в Марбельи, это никакой не сюрприз. Предпосылки для появления высокой конкретики у 24-летнего атакующего футболиста прослеживались уже тогда.



Жемалетдинов в роли «десятки» выглядит перспективно: для позиции у него есть подвижность и координация, умение принимать мяч под давлением с уходом и разворачиваться (навык не прям супер, но против «Сочи» три хороших эпизода), умение отдавать как разрезающие передачи низом, так и забросы в зоны. Плюс, когда нужно, он за счёт скорости сам заполняет нужные зоны на скорости и превращается в дополнительного нападающего. Так, например, родился гол в Туле.

В схеме с ромбом у «десяток» часто бывает много свободы. И очень важно, как они этой свободой пользуются. Жемалетдинов свободу против «Сочи» эпизодически получал — и он не только отдал три голевые, но ещё дважды пробил с дистанции сам (первый удар — супер), плюс ещё минимум две передачи могли стать результативными или предрезультативными.



Антону Миранчуку после травмы будет не так уж и просто отвоевать место «десятки». Если, конечно, Жемалетдинов сам его не отдаст. На протяжении карьеры он пока не был стабильным.

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Шаг №4. Камано на месте центрфорварда – потенциальное спасение трансфера

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Локомотив» гвинейский форвард приехал в полуразобранном состоянии, на фоне невзрачного периода в «Бордо» и после травмы. Его адаптация в России проходила мучительно, в какой-то момент осенью легионер перестал попадать в состав. А когда выходил на поле, смотрелся крайне неубедительно. В Лиге чемпионов Камано не помог никак – и его критика была полностью оправданной.

Камано полгода не забивал и ни с кем не общался. Всё изменили приезд Пабло и сборы Сегодня он – главный герой матча с «Сочи».

На зимних сборах гвинейцу стало гораздо проще. Смена схемы стала точно не единственным фактором преображения, но всё же значимым. Играя центрфорварда, Камано качественно пользуется пространством за спинами защитников, за счёт скорости и подвижности даёт много предложений, ситуативно уходит на любимые фланги.

Прекрасно помню матч с «Ростовом» на сборах, когда Камано четыре раза убежал один на один и нанёс семь ударов. Кстати, на новой позиции у гвинейца в среднем по 3,31 удара и 0,6 xG за 90 минут, почти все удары наносятся из пределов штрафной. Его дубль в ворота «Сочи» — никакое не везение.

Шаг №5. Немедленное внедрение Пабло в основу – повышение надёжности обороны

Мурило – тоже достойный защитник с хорошими данными, но если сравнивать его с Пабло, то старший бразилец выглядит более зрелым и надёжным. У Пабло достаточные для РПЛ скоростные и координационные данные, он динамичный, в меру агрессивный, есть баланс между агрессией и бесконтактной защитой зоны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нравится школа – вовремя отскакивает, оглядывается по штрафной при фланговых подачах. Надежность для нашего чемпионата должна быть не выдающейся, но выше среднего – переклинивает нечасто. Всегда в игре, отличные открывания для центрального защитника. Только отдал мяч – ни в коем случае не стоит, сразу сделал несколько шагов на рывке в сторону, подстроился, чтобы упростить жизнь партнёру, в случае чего снова получить передачу.



Есть вопросы по пасовым характеристикам (недостаточно смел и проактивен в начале атаки, влияние Чорлуки всё ещё велико), но для «Локомотива» это однозначно шаг вперёд. И с Чорлукой уже сегодня у бразильца заметна хорошая «химия».

Какие перспективы?

Ни в коем случае не стоит переоценивать весенний спурт «Локомотива» — все три победы были трудовыми и волевыми. С ЦСКА пришлось терпеть и отбиваться весь второй тайм, в Туле три очка добыты в заключительном отрезке (а до этого пару раз красно-зелёные вполне могли пропустить), с «Сочи» тоже был абсолютно равный футбол достойных друг друга соперников. Если смотреть в таблицу ожидаемых очков, то там «Локомотив» сильно перебрал – Understat за три тура насчитал ему всего три балла.



Только не стоит забывать, что «Локомотив» сейчас был едва ли не в худшем кадровом состоянии: не могли играть Баринов и Смолов (только вернулись и постепенно набирают форму), выпал очень важный для структуры Игнатьев (полагаю, если бы он был на месте Куликова, то «ромб» смотрелся бы ещё интереснее), до сих пор лечатся Зе Луиш и Миранчук. Резерв очень серьёзный.

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Да и уже сейчас визуально футбол «Локомотива» выглядит пусть не искромётным, зато цельным и сбалансированным. Пусть не чувствуется запаса прочности, но с такой дисциплиной, использованием сильных сторон игроков и спецификой схемы запросто можно дошагать до тройки. А то и до Лиги чемпионов. Ведь никто из конкурентов не выглядит гораздо сильнее.