Андрей Мостовой: в плане погоды Сочи по сравнению с Санкт-Петербургом — сказка какая-то

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал прибытие в расположение сборной России, которая сейчас находится в Сочи.
«Всегда приятно возвращаться в сборную, тут отличная атмосфера. Кажется, каждый игрок об этом говорит. Настроение отличное, сейчас все подъезжают, потихоньку начинаем готовиться. Толком никого ещё не видел — только в автобусе.
Что касается погоды, конечно, по сравнению с Питером это сказка какая-то. Я ещё соскучился по Сочи, так что приятные воспоминания. Любимое место в городе? «Фишт» (домашний стадион «Сочи». — Прим. «Чемпионата»), наверное», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
- 21 марта 2021
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