Ильзат Ахметов – о стыке с Кузяевым: Далер сказал мне: «Даже не почувствовал»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о стыке с игроком «Зенита» Далером Кузяевым, который произошёл в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «армейцы» уступили со счётом 2:3.
«Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что это была опасная игра. По картинке выглядело страшновато, но я поговорил с Далером. Он сказал мне: «Даже не почувствовал». Потом он встал и начал бегать ещё интенсивнее. Слава богу, что без травм обошлось, я принёс свои извинения и сожалею об этом моменте. Изначально я сыграл в мяч, а потом уже по инерции нога пошла в ногу. Всё это было на поле, а сейчас мы в сборной – мы одна команда», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
- 21 марта 2021
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