«Готовы биться за Гончаренко». Ахметов – о слухах об отставке главного тренера ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко.



«Такие разговоры не могут нравиться, стараемся не отвлекаться на них. За тренера мы конечно готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Есть только уважение и благодарность этому тренеру», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.