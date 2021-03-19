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«Готовы биться за Гончаренко». Ахметов – о слухах об отставке главного тренера ЦСКА

«Готовы биться за Гончаренко». Ахметов – о слухах об отставке главного тренера ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко.

«Такие разговоры не могут нравиться, стараемся не отвлекаться на них. За тренера мы конечно готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Есть только уважение и благодарность этому тренеру», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.

В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.

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