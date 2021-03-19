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Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Футбол / Лига чемпионов 0
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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, которая проходила сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьёвки:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
«Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле.

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграл в плей-офф Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо».

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