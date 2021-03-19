Источник: Булыкин и Нагорных исключены из совета директоров «Локомотива»

В руководстве московского «Локомотива», вероятно, произошли очередные кадровые изменения.



Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», из состава совета директоров клуба «железнодорожников» были исключены Дмитрий Булыкин и Юрий Нагорных. Отмечается, что первый не захотел комментировать эту информацию и предложил обратиться к председателю совета директоров клуба Александру Плутнику.



Напомним, в конце декабря прошлого года из «Локомотива» ушли генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. На общем собрании акционеров клуба был избран новый состав совета директоров, в который помимо Булыкина, Нагорных и Плутника вошли Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.



«Локомотив», набрав 40 очков в 23 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Пришло время серьёзно говорить о «Локомотиве». Теперь команда Николича – претендент на ЛЧ Пять шагов тренера, вернувших красно-зелёных в гонку за еврокубки после осенней хандры.