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Источник: Булыкин и Нагорных исключены из совета директоров «Локомотива»

Источник: Булыкин и Нагорных исключены из совета директоров «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0
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В руководстве московского «Локомотива», вероятно, произошли очередные кадровые изменения.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», из состава совета директоров клуба «железнодорожников» были исключены Дмитрий Булыкин и Юрий Нагорных. Отмечается, что первый не захотел комментировать эту информацию и предложил обратиться к председателю совета директоров клуба Александру Плутнику.

Напомним, в конце декабря прошлого года из «Локомотива» ушли генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. На общем собрании акционеров клуба был избран новый состав совета директоров, в который помимо Булыкина, Нагорных и Плутника вошли Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

«Локомотив», набрав 40 очков в 23 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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