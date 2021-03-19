Кутепов — об игре в нападении: ждал от себя большего

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о периоде, когда получал мало игровой практики, а потом и вовсе провёл несколько матчей в нападении красно-белых.

«Прошли короткие сборы, начался сезон, который идёт сейчас. После месяца в запасе пошёл к тренеру, чтобы прояснить ситуацию. Играл, а сейчас вдруг перестал. Думал: может, плохо что-то делаю, может, какой-то компонент подтянуть надо. Тедеско ответил: «Всё хорошо, ты тренируешься отлично, но это выбор нашего штаба».

Прошло ещё три недели, ситуация никак не менялась, и я пошёл к Доменико снова. Тедеско опять ответил, что со мной всё в порядке и в команде просто сыгралась линия обороны. Не изменилась ситуация и после матчей с «Рубином» и «Тамбовом», где я подменял сначала Жиго, а потом Маслова.

В итоге последние матчи осени провёл в нападении. Возможно, вы думаете, что все защитники мечтают стать форвардами, но мне нравится моя позиция. Честно, даже не предполагал, чем это кончится. Наверное, ждал от себя в нападении большего, хотя на поле понимал, что это не моё», — приводит слова Кутепова Sports.ru.