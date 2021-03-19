Агент Мухина: спасибо тренерскому штабу сборной за оказанное доверие

Агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина Вадим Шпинёв прокомментировал вызов футболиста в сборную России.

«Для Максима и для нас это знаковый и ответственный момент. Мы понимаем, что это экстренная мера. Спасибо тренерскому штабу сборной за оказанное доверие. Понимаем, что это огромный аванс. Хочется поблагодарить тренеров «Локомотива»: Ильшата Файзулина и Марко Николича. Они смогли открыть парня футбольной общественности. Теперь все зависит от игрока. Он будет стараться себя проявить и делать для этого всё возможное», – сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что тренерский штаб сборной России вызвал Мухина в национальную команду вместо травмированного Романа Зобнина.