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«Сочи» – «Тамбов»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Сочи» – «Тамбов»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 19 марта, состоится матч «Сочи» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы:

«Сочи»: Н. Заболотный, С. Терехов, Мевля, Новосельцев, Заика, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, А. Заболотный, Нобоа, Жоаозиньо.

Запасные: Адамов, Джанаев, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Дуганджич, Руденко, Варданян.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Шахов, Кайков, Васиев, Бавин, Карп, Карапузов, Герман, Алиев, Климов.

Запасные: Сычёв, Мартынов, Нусуев, Дроздов, Ахмаев, А. Терехов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Сочи», набрав 37 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – 16-е.

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