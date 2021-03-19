«Сочи» – «Тамбов»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Сочи» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Стали известны стартовые составы:
«Сочи»: Н. Заболотный, С. Терехов, Мевля, Новосельцев, Заика, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, А. Заболотный, Нобоа, Жоаозиньо.
Запасные: Адамов, Джанаев, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Дуганджич, Руденко, Варданян.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Шахов, Кайков, Васиев, Бавин, Карп, Карапузов, Герман, Алиев, Климов.
Запасные: Сычёв, Мартынов, Нусуев, Дроздов, Ахмаев, А. Терехов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Архипов, Минаев.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Сочи», набрав 37 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – 16-е.
- 21 марта 2021
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