«Спартак» поздравил Кокорина с днём рождения и пожелал поменьше травм

Московский «Спартак» поздравил своего экс-нападающего Александра Кокорина с днём рождения. Сегодня российскому форварду «Фиорентины» исполнилось 30 лет.
«С днём рождения, Саша. Нашему бывшему нападающему исполнилось 30 лет! Желаем поменьше травм и успехов в Италии», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом». Из-за этого форвард вряд ли выйдет на поле в матче с «россонери». Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта в 20:00 мск.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
- 21 марта 2021
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