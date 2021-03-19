Роман Абрамович: позор, что в наше время люди подвергаются расизму и антисемитизму

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил против дискриминации в футболе и в обществе в целом.



«Расизм, антисемитизм – это всё один тип зла, которому нет места в нашем мире. Каждый раз, когда мне присылают примеры расистских оскорблений в адрес наших игроков, я нахожусь в шоке.



Позор, что такова реальность не только для наших футболистов, но и для всех, кто подвергается такого рода оскорблениям.



Если мы как клуб сможем изменить ситуацию в этой области – в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, – то я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом», – цитирует Абрамовича Forbes.

В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, вингер лондонского «Арсенала» Виллиан, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.