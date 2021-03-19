Дмитрий Комбаров: сейчас дети слушают Моргенштерна, а я «Сектор газа» знал наизусть

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов» в ФНЛ, рассказал о своём отношении к запрету на употребление мата в социальных сетях.

«Главное, чтобы не было оскорблений в чей-то адрес. Человек может выражать свои мысли так, как хочет. Вот сейчас все говорят, что дети слушают Моргенштерна, а в его треках присутствует мат. Я себя вспоминаю, как в их возрасте «Сектор газа» знал наизусть. Такие протестные моменты в детстве — это всегда интересно.

Все пройдут через это. А вот дальше, будет ли ребёнок всегда употреблять мат или только отдельные слова будут проскакивать, зависит от его воспитания, окружения и от того, как родители выстроят процесс образования, общения. Если они сами дома ругаются, то и ребёнок, естественно, будет это делать. Но так кардинально запрещать мат, я считаю, неправильно», — приводит слова Комбарова Sport24.