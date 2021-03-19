Дмитрий Комбаров: сейчас дети слушают Моргенштерна, а я «Сектор газа» знал наизусть

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов» в ФНЛ, рассказал о своём отношении к запрету на употребление мата в социальных сетях.
«Главное, чтобы не было оскорблений в чей-то адрес. Человек может выражать свои мысли так, как хочет. Вот сейчас все говорят, что дети слушают Моргенштерна, а в его треках присутствует мат. Я себя вспоминаю, как в их возрасте «Сектор газа» знал наизусть. Такие протестные моменты в детстве — это всегда интересно.
Все пройдут через это. А вот дальше, будет ли ребёнок всегда употреблять мат или только отдельные слова будут проскакивать, зависит от его воспитания, окружения и от того, как родители выстроят процесс образования, общения. Если они сами дома ругаются, то и ребёнок, естественно, будет это делать. Но так кардинально запрещать мат, я считаю, неправильно», — приводит слова Комбарова Sport24.
- 21 марта 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35