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«Нижний Новгород» разгромил «Торпедо». Команда Игнашевича проиграла четвёртый матч подряд

«Нижний Новгород» разгромил «Торпедо». Команда Игнашевича проиграла четвёртый матч подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» разгромил московское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:1.

На 2-й минуте полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета реализовал пенальти. Спустя 10 минут нападающий Момо Янсане увеличил преимущество хозяев. Полузащитник нижегородской команды Мухаммад Султонов довёл счёт до разгромного. На 39-й минуте защитник «Торпедо» Егор Прошкин отыграл один мяч. На 81-й минуте Султонов оформил дубль.

«Нижний Новгород» в 31 матче набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» (54) находится на шестом месте. Команда Сергея Игнашевича продлила серию из поражений до четырёх матчей.

В параллельном матче ФНЛ «Чайка» проиграла «Балтике» (0:1).

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Сапета – 2' (пен)   2:0 Янсане – 11'   3:0 Султонов – 32'   3:1 Прошкин – 39'   4:1 Султонов – 80'
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