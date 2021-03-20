«Нижний Новгород» разгромил «Торпедо». Команда Игнашевича проиграла четвёртый матч подряд

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В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» разгромил московское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:1.

На 2-й минуте полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета реализовал пенальти. Спустя 10 минут нападающий Момо Янсане увеличил преимущество хозяев. Полузащитник нижегородской команды Мухаммад Султонов довёл счёт до разгромного. На 39-й минуте защитник «Торпедо» Егор Прошкин отыграл один мяч. На 81-й минуте Султонов оформил дубль.

«Нижний Новгород» в 31 матче набрал 64 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо» (54) находится на шестом месте. Команда Сергея Игнашевича продлила серию из поражений до четырёх матчей.

В параллельном матче ФНЛ «Чайка» проиграла «Балтике» (0:1).