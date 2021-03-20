Антон Заболотный получил оценку 10 в матче 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком признан нападающий «Сочи» Антон Заболотный, который получил оценку 10,0. На 0,2 балла меньше набрал полузащитник «Сочи» — Кристиан Нобоа. Также в тройку игроков с самым высоким рейтингом за тур вошёл полузащитник «Зенита» Вендел (9,2), четвёртое место занял нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (8,9).
Сборная тура: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мацей Рыбусь (все – «Локомотив»), Андрей Семёнов («Ахмат») — Арсен Захарян («Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Вендел («Зенит») — Антон Заболотный («Сочи»), Джордан Ларссон («Спартак»).
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» разгромил «Тамбов» со счётом 5:0. Заболотный отметился дублем, Нобоа сделал две голевые передачи.
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