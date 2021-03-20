Карасёв — о судействе матча ЛЧ: надеюсь, мы достойно представили российский футбол

Российский рефери Сергей Карасёв поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М, на котором он работал в качестве главного арбитра.
«Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду. Участие в плей-офф Лиги чемпионов – это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно. Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо ещё раз за поддержку и огромное количество тёплых и позитивных посланий в наш адрес!» — написал Карасёв на своей странице в «Инстаграме».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, который судила бригада Карасёва, завершился победой англичан со счётом 2:0. По сумме двух встреч «горожане» одержали победу с общим счётом 4:0. Ассистентами Карасёва были Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Виталий Мешков и Сергей Иванов отвечали за VAR.
- 21 марта 2021
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