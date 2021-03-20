«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Модер, Велтман, Лаллана, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.
Запасные: Стил, Бёрн, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Тау, Зачири.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Даметт, Ласселлс, Кларк, Уиллок, Хэйден, Шелви, Альмирон, Фрейзер, Жоэлинтон.
Запасные: Дарлоу, Льюис, Фернандес, Гэйл, Хендрик, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Кэрролл.
Подопечные Грэма Поттера в 28 матчах набрали 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (28) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой «чаек» со счётом 3:0.
- 21 марта 2021
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