«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Модер, Велтман, Лаллана, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.



Запасные: Стил, Бёрн, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Тау, Зачири.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Даметт, Ласселлс, Кларк, Уиллок, Хэйден, Шелви, Альмирон, Фрейзер, Жоэлинтон.



Запасные: Дарлоу, Льюис, Фернандес, Гэйл, Хендрик, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Кэрролл.



Подопечные Грэма Поттера в 28 матчах набрали 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (28) — на 17-м месте.



Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой «чаек» со счётом 3:0.