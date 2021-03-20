Батуренко — о назначении в «Ротор»: нет безнадёжных ситуаций

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко прокомментировал своё назначение в команду.
«Легко ли далось решение возглавить «Ротор»? Знаете, очень легко. Волгоград — город с большими футбольными традициями. Ещё будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах, и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в еврокубках. Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды.
Конечно, следил за выступлением команды в РПЛ. Думаю, что смотрел каждую вторую игру. Готов ли к вызову? Разумеется. Положение — рабочее. Нет безнадёжных ситуаций.
Хорошо знаком с Иваном Маевским, знаю ещё троих парней. А Соломон Квирквелия, да. Это отдельная история. Он тот игрок, который нравится мне как футболист и человек. Рад, что смогу снова с ним поработать. Какой футбол хочу видеть в исполнении команды? Тот, который принесёт нам желаемый результат.
Болельщики у клуба невероятные, пожалуй, одни из лучших в России. В Волгограде я бывал неоднократно, у меня там живёт родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда всё будет хорошо. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не разочаровать их», — приводит слова Батуренко пресс-служба «Ротора».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги волгоградцы с 18 очками занимают 13-е место в таблице. в 24-м туре РПЛ подопечные Батуренко 3 апреля примут «Локомотив».
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44