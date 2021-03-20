Батуренко — о назначении в «Ротор»: нет безнадёжных ситуаций

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко прокомментировал своё назначение в команду.

«Легко ли далось решение возглавить «Ротор»? Знаете, очень легко. Волгоград — город с большими футбольными традициями. Ещё будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах, и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в еврокубках. Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды.

Конечно, следил за выступлением команды в РПЛ. Думаю, что смотрел каждую вторую игру. Готов ли к вызову? Разумеется. Положение — рабочее. Нет безнадёжных ситуаций.



Хорошо знаком с Иваном Маевским, знаю ещё троих парней. А Соломон Квирквелия, да. Это отдельная история. Он тот игрок, который нравится мне как футболист и человек. Рад, что смогу снова с ним поработать. Какой футбол хочу видеть в исполнении команды? Тот, который принесёт нам желаемый результат.



Болельщики у клуба невероятные, пожалуй, одни из лучших в России. В Волгограде я бывал неоднократно, у меня там живёт родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда всё будет хорошо. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не разочаровать их», — приводит слова Батуренко пресс-служба «Ротора».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги волгоградцы с 18 очками занимают 13-е место в таблице. в 24-м туре РПЛ подопечные Батуренко 3 апреля примут «Локомотив».