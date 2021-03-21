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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра опубликовал пост, посвящённый ссоре с Венделом

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра опубликовал пост, посвящённый ссоре с Венделом
Футбол / РПЛ 0
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост, посвящённый его ссоре с Венделом во время матча с ЦСКА (3:2).

Де Оливейра прикрепил два фото, на первом из которых Вендел в гневе бросает ему свои перчатки, а на втором снимке футболист получает приз лучшему игроку матча. Тренер добавил к посту несколько эмодзи, среди которых были эмодзи с аплодисментами.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.

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