Боно – второй вратарь, забивший гол в этом сезоне Примеры. Всего отличались 18 голкиперов

Голкипер «Севильи» Боно спас команду от поражения, забив гол на 4-й добавленной к матчу минуте в 28-м туре испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).
После розыгрыша углового вратарь остался в штрафной площади соперника и после нескольких передач забил гол в полупустые ворота.
Гол Боно – 18-й для вратарей в истории испанского чемпионата. При этом только четыре мяча были забиты не после пенальти, сообщает твиттер-аккаунт MisterChip. Кстати, впервые в истории Примеры в одном сезоне отличились два голкипера. Ранее вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович забил мадридскому «Атлетико» с 11-метровой отметки.
После 28 туров Примеры «Севилья» с 55 очками занимает 4-е место в таблице и отстаёт от идущей на 3-м месте «Барселоны» на 4 балла. Правда, у каталонцев на одну игру меньше.
- 21 марта 2021
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