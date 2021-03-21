Боно – второй вратарь, забивший гол в этом сезоне Примеры. Всего отличались 18 голкиперов

Голкипер «Севильи» Боно спас команду от поражения, забив гол на 4-й добавленной к матчу минуте в 28-м туре испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).

После розыгрыша углового вратарь остался в штрафной площади соперника и после нескольких передач забил гол в полупустые ворота.

Гол Боно – 18-й для вратарей в истории испанского чемпионата. При этом только четыре мяча были забиты не после пенальти, сообщает твиттер-аккаунт MisterChip. Кстати, впервые в истории Примеры в одном сезоне отличились два голкипера. Ранее вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович забил мадридскому «Атлетико» с 11-метровой отметки.

После 28 туров Примеры «Севилья» с 55 очками занимает 4-е место в таблице и отстаёт от идущей на 3-м месте «Барселоны» на 4 балла. Правда, у каталонцев на одну игру меньше.