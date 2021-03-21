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Мирзов: Глушаков пожелал удачи в сборной

Мирзов: Глушаков пожелал удачи в сборной
Футбол / Сборная России 0
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился эмоциями от вызова в национальную сборную России.

«Воспринял вызов с очень приятными эмоциями. Всегда приятно вернуться. Здесь крутой коллектив, хорошая команда, которая ставит новые задачи — выйти на чемпионат мира. Только положительные эмоции.

Черчесов? Про нашу республику ещё не говорили, только пошутили пару раз. Он специалист высокого класса. Все прекрасно знают, что это за тренер.

Всё решать тренерскому штабу. Всё, что от меня требуется, я буду делать. Многие команды сейчас играют и на контратаках, и в позиционке. Посмотрим, как всё будет. Глушаков пожелал удачи», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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