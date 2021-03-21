«Барселона» отрицает, что сделка по Вейналдуму закрыта

Журналист Esports RAC1 Жерар Ромеро сообщил, что в «Барселоне» опровергли слухи о подписании соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом.

«Барселона» отрицает, что на сегодняшний день сделка закрыта», – написал Ромеро в твиттере.

Напомним, ранее английское издание The Sunday Times сообщило, что каталонцы и Вейналдум заключили предварительное соглашение.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с 46 очками занимает шестое место в таблице. «Барселона» в испанской Примере с 55 баллами располагается на третьей строчке, отставая от «Реала» на одно очко, но имея матч в запасе.

Следующий матч «Барселона» проведёт в гостях с «Реалом Сосьедад» 21 марта в 23:00 мск, «Ливерпуль» 4 апреля в Лондоне сыграет с «Арсеналом».