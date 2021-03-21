ЭСК РФС поддержала спорные решения судей в матчах «Арсенал» — ЦСКА и «Локомотив» — «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матчей 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА (2:1) и «Локомотив» — «Сочи» (3:1).
«В матче «Арсенал» — ЦСКА судья правильно вынес вторую жёлтую карточку игроку «Арсенала» №90 Александру Довбне на 90-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Арсенала» №90 Александр Довбня явным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра как в словесной форме, так и выраженным действием. Комиссия напоминает, что игроку, преодолевшему значительное расстояние на поле исключительно с целью апелляции на решение судейской бригады, должно быть вынесено предупреждение.
В матче «Локомотив» — «Сочи» судья правильно вынес предупреждение (четвёртое в сезоне) игроку «Локомотива» №94 Дмитрию Рыбчинскому на 6-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» №94 Дмитрий Рыбчинский использует свою руку для единоборства с соперником в безрассудной манере. Направленное движение руки в область лица, блокирующее продвижение игрока «Сочи», позволяет сделать вывод о правильности решения судьи», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
- 21 марта 2021
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