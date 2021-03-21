ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол Али Соу в ворота «Химок»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала несколько спорных эпизодов из матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (1:0).



«Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 48-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ростова» инициирует контакт ногой с нападающим, владеющим мячом, что является непосредственной причиной падения игрока атакующей команды.



Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ростова» №20 Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» №15 Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего «Ростова» №99 Дмитрия Полоза. Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счёт разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.