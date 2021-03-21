Джордан Ларссон — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»
Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первое место с 43 процентами голосов занял нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, который оформил дубль в матче с «Уралом» (5:1). Вторым стал футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин (24 процента), забивший два гола в ворота «Краснодара» (3:2). На третьем месте оказался хавбек санкт-петербургского «Зенита» Вендел (18 процентов).
Между остальными участниками голоса распределились следующим образом: Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 9 процентов, Резиуан Мирзов («Химки») — 7 процентов, Антон Заболотный («Сочи») — 6 процентов, Дмитрий Полоз («Ростов») — 2 процента.
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