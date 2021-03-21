«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Верону» в гостевом матче Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 33-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Вероны», который успешно реализовал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Дуван Сапата упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал Малиновский.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе гостей и был заменён на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился хавбек Марио Пашалич.
«Аталанта» набрала 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (38) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Интер» (65).
- 21 марта 2021
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