«Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе»

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 0:1.

«Лацио» подошёл к матчу в статусе фаворита, что отразилось на поле. Гости были конструктивнее в атаке и надёжнее в обороне. Первый и единственный гол был забит на 37-й минуте, его автором стал защитник «Лацио» Адам Марушич. Римские «орлы» создали ещё несколько опасных голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. У «Удинезе» можно вспомнить лишь удар в штангу в исполнении Родриго Де Пауля. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей с минимальным счётом.

«Лацио», набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны «орлов» отделяет всего одно очко. «Удинезе» (33) — на 12-м месте.