Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе»

«Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе»
Футбол / Италия 0

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 0:1.

«Лацио» подошёл к матчу в статусе фаворита, что отразилось на поле. Гости были конструктивнее в атаке и надёжнее в обороне. Первый и единственный гол был забит на 37-й минуте, его автором стал защитник «Лацио» Адам Марушич. Римские «орлы» создали ещё несколько опасных голевых моментов за матч, но реализовать их не удалось. У «Удинезе» можно вспомнить лишь удар в штангу в исполнении Родриго Де Пауля. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей с минимальным счётом.

«Лацио», набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. От еврокубковой зоны «орлов» отделяет всего одно очко. «Удинезе» (33) — на 12-м месте.

Италия - Серия А. 28-й тур
21 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Марушич – 37'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021