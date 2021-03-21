Крицюка удалили на третьей минуте матча «Риу Аве» — «Белененсеш»

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк получил прямую красную карточку в начале матча 24-го тура португальского чемпионата с «Риу Аве». Счёт — 0:0, идёт второй тайм.

На третьей минуте встречи нападающий «Риу Аве» убежал один на один с голкипером «Белененсеша». Крицюк выбежал из штрафной, пытаясь прервать пас, и на скорости въехал в ноги форварду хозяев. Судья незамедлительно показал россиянину красную карточку.

После удаления Крицюка тренер «Белененсеша» выпустил на поле запасного вратаря Андре Морейру, заменившего форварда Сильвестра Варелу.

«Белененсеш» в 23 матчах набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Риу Аве» (26) находится на девятом месте.