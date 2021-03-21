Тухель — о матче с «Шеффилдом»: нам повезло, что мы не пропустили во втором тайме

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).



«Здорово, что мы вышли в полуфинал. Сегодняшний матч был тяжёлым. Первый тайм мы провели хорошо и всё контролировали, а во второй половине встречи потеряли контроль над ситуацией. Очевидно, мои футболисты подустали.



Лишь на 14-й матч подряд я заметил усталость у футболистов «Челси»: мы допускали много мелких ошибок, не всегда успевали за соперником. Нам повезло, что не пропустили во втором тайме.



Было очень важно пройти в Кубке Англии дальше. Это была наша цель, и мы её достигли», – приводит слова немецкого специалиста BBC.

Соперник подопечных Томаса Тухеля по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент полуфиналистами уже стали «Саутгемптон», победивший «Борнмут» (3:0), и «Манчестер Сити», обыгравший «Эвертон» (2:0). В оставшемся матче 1/4 финала «Лестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».



«Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году.