Тухель — о матче с «Шеффилдом»: нам повезло, что мы не пропустили во втором тайме

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Здорово, что мы вышли в полуфинал. Сегодняшний матч был тяжёлым. Первый тайм мы провели хорошо и всё контролировали, а во второй половине встречи потеряли контроль над ситуацией. Очевидно, мои футболисты подустали.
Лишь на 14-й матч подряд я заметил усталость у футболистов «Челси»: мы допускали много мелких ошибок, не всегда успевали за соперником. Нам повезло, что не пропустили во втором тайме.
Было очень важно пройти в Кубке Англии дальше. Это была наша цель, и мы её достигли», – приводит слова немецкого специалиста BBC.
Соперник подопечных Томаса Тухеля по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент полуфиналистами уже стали «Саутгемптон», победивший «Борнмут» (3:0), и «Манчестер Сити», обыгравший «Эвертон» (2:0). В оставшемся матче 1/4 финала «Лестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
«Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году.
- 22 марта 2021
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