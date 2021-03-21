Автогол позволил «Челси» обыграть «Шеффилд Юнайтед» и выйти в полуфинал Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Первый гол был забит на 25-й минуте матча — защитник хозяев Бенджамин Чилуэлл оказался первым на подборе после розыгрыша углового у ворот «Шеффилда» и прострелил в штрафную, где полузащитник гостей Оливер Норвуд попытался выбить мяч и срезал его в свои ворота. А на 92-й минуте Хаким Зиеш ударом из пределов штрафной установил окончательный результат матча.



Соперник подопечных Томаса Тухеля по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент полуфиналистами уже стали «Саутгемптон», победивший «Борнмут» (3:0), и «Манчестер Сити», обыгравший «Эвертон» (2:0). В оставшемся матче 1/4 финала «Лестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».



«Челси» восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году. «Шеффилд Юнайтед» является четырёхкратным обладателем старейшего футбольного соревнования в мире. В последний раз «клинки» побеждали в 1925 году.