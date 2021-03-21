Паредес: у «ПСЖ» нет выбора — нужно победить «Лион». Мы больше не вправе терять очки

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес поделился ожиданиями от матча 30-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».

«Люди ждут от нас завоевания чемпионства. Чувствуем это давление. Мы — «ПСЖ», у нас отличная команда, лучшая во Франции. Нам нужно каждый день доказывать, что мы лучшие во всех турнирах.



Матч с «Лионом»? Мы не можем позволить себе совершать ошибки и не вправе больше терять очки. Наш единственный выход — победить, потому что другие команды очень хороши. У нас больше нет выбора: мы должны победить «Лион», — приводит слова Паредеса Get French Football News со ссылкой на Téléfoot.

«ПСЖ» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (60) находится на третьем месте.