Паредес: у «ПСЖ» нет выбора — нужно победить «Лион». Мы больше не вправе терять очки
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес поделился ожиданиями от матча 30-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».
«Люди ждут от нас завоевания чемпионства. Чувствуем это давление. Мы — «ПСЖ», у нас отличная команда, лучшая во Франции. Нам нужно каждый день доказывать, что мы лучшие во всех турнирах.
Матч с «Лионом»? Мы не можем позволить себе совершать ошибки и не вправе больше терять очки. Наш единственный выход — победить, потому что другие команды очень хороши. У нас больше нет выбора: мы должны победить «Лион», — приводит слова Паредеса Get French Football News со ссылкой на Téléfoot.
«ПСЖ» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (60) находится на третьем месте.
Рекомендуем вам
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам