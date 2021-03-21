Сульшер — о матче с «Лестером»: сегодня у «МЮ» не было искры в глазах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение манкунианцев в четвертьфинальном матче Кубка Англии и «Лестер Сити» (1:3).



«Сегодня вечером у нас не было искры в глазах, но это вполне понятно. Моя команда показала фантастические результаты в последние три или четыре месяца. Мы играли каждые три дня и всегда бегали от самого начала матча до его финального свистка. Сегодня усталость просто догнала нас: все эти матчи и путешествия. В четверг вечером мы играли в Милане: это была отличная ночь, но тот матч отнял у нас много физических сил.



Мы старались забить быстрый гол, потому что иногда это может придать дополнительный заряд адреналина и уверенности. У нас слишком много игроков, которые сыграли огромное количество матчей за последнее время, а также слишком много тех, кто ещё не до конца восстановился после травмы. Антони Марсьяль, Донни ван де Бек, Поль Погба сегодня вышли в стартовом составе, но они давно не имели игровой практики. У нас не было достаточно сил в матче с таким окрылённым соперником.



Когда мы побеждаем, то делаем это все вместе, а когда проигрываем, то также проигрываем все вместе. Мы никогда не показываем пальцем на кого-то и не обвиняем его во всех бедах.



Нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы и английской Премьер-лиге. Да, мы хотели бы в апреле поехать на «Уэмбли», но сейчас всё внимание уже сосредоточено на оставшихся матчах. Мы находимся на хорошем месте в турнирной таблице АПЛ и хотим продолжать совершенствоваться. Как раз «Лестер» отстаёт от нас совсем ненамного, так что нам до самого конца будет нелегко. Мы хотим продолжать набирать очки в чемпионате Англии и пройти как можно дальше в Лиге Европы», — цитирует Сульшера BBC.



«МЮ» является двенадцатикратным обладателем старейшего футбольного турнира в мире. Последний титул Кубка Англии манкунианцы завоёвывали в 2016 году.



По результатам жеребьёвки в полуфинале соперником «Лестер Сити» станет «Саутгемптон». Матч состоится 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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