Фонсека: в первом тайме с «Наполи» я увидел команду без смелости, с недостатком характера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды в матче чемпионата Италии с «Наполи». Встреча 28-го тура итальянской Серии А проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Может быть, у нас нет характера, чтобы бросить вызов таким командам. В первом тайме я увидел команду без смелости, с недостатком характера, а после перерыва все изменилось. Мы не так хотели играть. В первом тайме мы ничего не сделали, потому что команде не хватало смелости. Мы все несем ответственность, потому что, когда мы боимся играть и боимся проиграть, это становится слишком сложно. Тот факт, что мы видели, что второй тайм был совершенно другим, это означает, что это психологическая проблема, и мы могли по-настоящему начать действовать только после того, как отстали», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Наполи», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» (50) — на шестом.