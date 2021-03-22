Голы Суареса принесли «Атлетико» 17 очков в сезоне. Это лучший показатель в чемпионате

Мадридский «Атлетико» обыграл «Алавес» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании благодаря единственному голу форварда Луиса Суареса.

Забитые мячи уругвайца принесли мадридцам 17 очков в нынешнем сезоне чемпионата страны – это лучший результат. По 13 очков своими голами принесли Юссеф Эн-Несири из «Севильи» и Жерар Морено из «Вильярреала».

В 14 матчах чемпионата Испании, в которых забивал Суарес, «Атлетико» одержал 12 побед и два раза сыграл вничью.

Мяч в ворота «Алавеса» стал для 34-летнего форварда 500-м в карьере. Суарес забил 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 82 – за «Ливерпуль», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ». Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 19 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.