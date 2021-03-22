Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Челси» Менди пропустит матчи сборной Сенегала из-за операции на зуб

Вратарь «Челси» Менди пропустит матчи сборной Сенегала из-за операции на зуб
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди останется в расположении команды на время международной паузы на матчи сборных. Об этом сообщил главный тренер синих Томас Тухель.

«Эду останется здесь, потому что ему предстоит операция на зуб. Ему нужно увидеться с дантистом, чтобы избавиться от этой проблемы. Поэтому мы делаем это именно сейчас», — приводит слова немецкого специалиста Football.London.

В эту международную паузу сборной Сенегала предстоит сыграть в квалификации Кубка африканских наций с Конго (26 марта) и Эсватини (30 марта).

Менди перешёл в «Челси» в прошлом году. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 16 голов. Лондонская команда в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Томас Тухель в качестве главного тренера «Челси» повторил достижение Жозе Моуринью
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021