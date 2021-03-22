Вратарь «Челси» Менди пропустит матчи сборной Сенегала из-за операции на зуб

Сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди останется в расположении команды на время международной паузы на матчи сборных. Об этом сообщил главный тренер синих Томас Тухель.



«Эду останется здесь, потому что ему предстоит операция на зуб. Ему нужно увидеться с дантистом, чтобы избавиться от этой проблемы. Поэтому мы делаем это именно сейчас», — приводит слова немецкого специалиста Football.London.



В эту международную паузу сборной Сенегала предстоит сыграть в квалификации Кубка африканских наций с Конго (26 марта) и Эсватини (30 марта).



Менди перешёл в «Челси» в прошлом году. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 16 голов. Лондонская команда в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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