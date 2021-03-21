Томас Тухель в качестве главного тренера «Челси» повторил достижение Жозе Моуринью

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Подопечные Томаса Тухеля сохранили свои ворота сухими уже в седьмом матче подряд, повторив результат, установленный в 2005 году, сообщает Opta Sport. Тогда синими руководил Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур».
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
За это время «Челси» дважды встречался с «Атлетико Мадрид» (1:0 и 2:0), победил «Ливерпуль» (1:0), «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а также два матча свёл вничью — с «МЮ» (0:0) и с «Лидс Юнайтед» (0:0).
Клубный рекорд по продолжительности сухой серии был установлен в 1905 году – тогда «аристократы» не пропускали в девяти матчах подряд.
- 22 марта 2021
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