Антуан Гризманн: эта «Барселона» может добиться невероятных результатов

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал результат матча 28-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (6:1).
«С самого начала встречи мы доминировали. Открыть счёт всегда непросто. Мы проделали отличную работу, хорошо отражали атаки. Это был отличный вечер для „Барселоны“. Каждый в нашей команде способен забивать голы. Каждый игрок важен. Эта команда может добиться невероятных результатов.
Мы должны ориентироваться только на себя. Важно выиграть оставшиеся матчи и тогда уже смотреть на итоговую ситуацию. С нынешним настроем и командной работой мы можем много добиться. Мы делаем своё дело», — приводит слова Гризманна Marca.
«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте.
- 22 марта 2021
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