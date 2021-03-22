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Антуан Гризманн: эта «Барселона» может добиться невероятных результатов

Антуан Гризманн: эта «Барселона» может добиться невероятных результатов
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал результат матча 28-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (6:1).

«С самого начала встречи мы доминировали. Открыть счёт всегда непросто. Мы проделали отличную работу, хорошо отражали атаки. Это был отличный вечер для „Барселоны“. Каждый в нашей команде способен забивать голы. Каждый игрок важен. Эта команда может добиться невероятных результатов.

Мы должны ориентироваться только на себя. Важно выиграть оставшиеся матчи и тогда уже смотреть на итоговую ситуацию. С нынешним настроем и командной работой мы можем много добиться. Мы делаем своё дело», — приводит слова Гризманна Marca.

«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте.

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