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Дест — о разгроме «Реал Сосьедад»: ощущения потрясающие, «Барселона» на правильном пути

Дест — о разгроме «Реал Сосьедад»: ощущения потрясающие, «Барселона» на правильном пути
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест прокомментировал результат матча 28-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (6:1).

«Система игры «Барселоны» отлично работает. Мы забиваем, хорошо играем, и у тренера есть выбор в тактике и в игроках. Ощущения от победы потрясающие, потому что мы смогли выиграть со счётом 6:1 у сложного соперника. Сейчас у «Барселоны» всё хорошо, и мы должны продолжать в том же духе. Я очень рад дублю и тому, что смог помочь команде. «Барселона» на правильном пути. Нужно продолжать работу», — приводит слова Деста пресс-служба «Барселоны».

«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте.

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