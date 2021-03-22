Дест — о разгроме «Реал Сосьедад»: ощущения потрясающие, «Барселона» на правильном пути

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест прокомментировал результат матча 28-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (6:1).



«Система игры «Барселоны» отлично работает. Мы забиваем, хорошо играем, и у тренера есть выбор в тактике и в игроках. Ощущения от победы потрясающие, потому что мы смогли выиграть со счётом 6:1 у сложного соперника. Сейчас у «Барселоны» всё хорошо, и мы должны продолжать в том же духе. Я очень рад дублю и тому, что смог помочь команде. «Барселона» на правильном пути. Нужно продолжать работу», — приводит слова Деста пресс-служба «Барселоны».



«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал Сосьедад» (45) — на пятом месте.

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