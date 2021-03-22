Массимилиано Аллегри рассказал, почему отказался возглавить «Реал»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о несостоявшемся назначении на пост наставника мадридского «Реала».



«К моменту, когда «Реал» связался со мной три года назад, я уже пообещал «Ювентусу», что останусь. Это было единственное предложение, которое я отклонил», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Напомним, Аллегри находится без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения.



В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

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