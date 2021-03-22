Аллегри: Пирло хорошо справляется с работой в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о потенциальном возвращении в клуб, а также оценил работу нынешнего наставника команды Андреа Пирло.
«Невозможно точно сказать, как все сложится в будущем. Тем более сейчас «Ювентус» тренирует Андреа Пирло. На мой взгляд, он хорошо справляется со своей работой.
Не знаю, чего не хватает «Ювентусу». Они в финале Кубка Италии, выиграли Суперкубок, борются за место в четвёрке лучших в Серии А. Лига чемпионов? Этот турнир — всегда немного лотерея», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, Аллегри находится без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения.
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