Матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Главным арбитром встречи будет Петер Кьесгор. В бригаду войдут ассистенты Виктор Скитте и Йеспер Даль. Четвёртый рефери — Мортен Крог.



Матч Мальта — Россия состоится 24 марта в Та-Кали (Мальта). Начало встречи — в 22:45 мск. Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести ещё два матча — с национальной командой Словении (27 марта, Сочи, 17:00) и и сборной Словакии (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Ранее стало известно, что хавбеки Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»), защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен») и вратарь Андрей Лунёв («Зенит») присоединятся к сборной России уже на Мальте.