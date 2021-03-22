Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании

Матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи будет Петер Кьесгор. В бригаду войдут ассистенты Виктор Скитте и Йеспер Даль. Четвёртый рефери — Мортен Крог.

Матч Мальта — Россия состоится 24 марта в Та-Кали (Мальта). Начало встречи — в 22:45 мск. Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести ещё два матча — с национальной командой Словении (27 марта, Сочи, 17:00) и и сборной Словакии (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Ранее стало известно, что хавбеки Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»), защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Александр Жиров («Зандхаузен») и вратарь Андрей Лунёв («Зенит») присоединятся к сборной России уже на Мальте.

Оздоев продолжает тренироваться индивидуально. Миранчук и Головин скоро прибудут в сборную
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021