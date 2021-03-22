Василий Березуцкий покинет ЦСКА

Тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.



«Василий решил уйти из клуба, так как не согласен с видением руководства на развитие клуба», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что Алексей Березуцкий, занимающий в ЦСКА те же должности, что и брат, продолжит работу в клубе.



Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.



Напомним, в ближайшее время главным тренером ЦСКА станет бывший нападающий команды Ивица Олич, до последнего времени входивший в штаб сборной Хорватии. Во главе «армейцев» он сменит Виктора Гончаренко. О том, что Олич и ЦСКА договорились о назначении, «Чемпионат» сообщал 20 марта.

Ивица Олич – в ЦСКА. Как он к этому пришёл? Хранил футболки ЦСКА и мечтал увидеть новый стадион в Москве.