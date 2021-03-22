Масалитин: Игнашевич в качестве главного тренера ЦСКА предпочтительнее, чем Олич

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Торпедо».
«Когда есть результат, тренер хороший, нет результата — тренер плохой. Естественно, болельщики были недовольны игрой, команда не вышла в РПЛ. Фанаты хотят видеть своего тренера, который провёл карьеру в «Торпедо», был воспитанником. Газзаев, например, не принадлежал ЦСКА, но он дал результат, и болельщики помнят его как хорошего тренера. Другой пример — Романцев, который играл в «Спартаке», тренировал. Два ярких примера, которые обрисовывают ситуацию.
Если есть предложения стать главным тренером, то желательно продолжать тренерскую деятельность. По мне, лучше ставить человека, который приносил пользу клубу. Игнашевич в качестве главного тренера ЦСКА на сегодняшний день предпочтительнее, чем Олич. Он имел тренерскую практику, пусть она и не принесла должного результата. Но никто не знает, что будет завтра или через месяц», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 марта 2021
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24