Масалитин: Игнашевич в качестве главного тренера ЦСКА предпочтительнее, чем Олич

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Торпедо».



«Когда есть результат, тренер хороший, нет результата — тренер плохой. Естественно, болельщики были недовольны игрой, команда не вышла в РПЛ. Фанаты хотят видеть своего тренера, который провёл карьеру в «Торпедо», был воспитанником. Газзаев, например, не принадлежал ЦСКА, но он дал результат, и болельщики помнят его как хорошего тренера. Другой пример — Романцев, который играл в «Спартаке», тренировал. Два ярких примера, которые обрисовывают ситуацию.



Если есть предложения стать главным тренером, то желательно продолжать тренерскую деятельность. По мне, лучше ставить человека, который приносил пользу клубу. Игнашевич в качестве главного тренера ЦСКА на сегодняшний день предпочтительнее, чем Олич. Он имел тренерскую практику, пусть она и не принесла должного результата. Но никто не знает, что будет завтра или через месяц», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ивица Олич – в ЦСКА. Как он к этому пришёл? Хранил футболки ЦСКА и мечтал увидеть новый стадион в Москве.