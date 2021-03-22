Овчинников: сейчас в российском футболе босс — Акинфеев

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о своём прозвище «Босс», а также рассказал, кого мог бы так назвать сейчас.
«Боссом меня уже давно никто не зовёт. Я не очень люблю и не очень позволяю людям так со мной разговаривать. Близкие друзья могут так назвать.
Кто сейчас в российском футболе босс? На сегодняшний день — Акинфеев. Это всё-таки фигура очень значимая для российского футбола. После успешного домашнего чемпионата мира, где Игорь сыграл блестяще, сборная сыграла хорошо, можно предположить, что Игорь Владимирович является боссом», — сказал Овчинников в ролике на YouTube-канале oSporte TV.
Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 по 2020 год. В ближайшее время у «армейцев» сменится главный тренер — вместо Виктора Гончаренко команду возглавит Ивица Олич.
- 22 марта 2021
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