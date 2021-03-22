Лукас Моура: то, что случилось в Хорватии, было нашей виной. Всех без исключения

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился впечатлениями от победы столичного клуба в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0). Ранее подопечные Жозе Моуринью сенсационно вылетели из Лиги Европы, проиграв в дополнительное время загребскому «Динамо».

«Это была очень плохая неделя для нас, ощущения были неприятными. Но вчера мы показали характер. В футболе хорошо то, что плакать некогда. Вчера мы некоторые вещи сделали иначе и заслуженно победили. Я этому рад. Тренер многое сказал нам, но это должно остаться между нами. У него огромный опыт, он старается мотивировать нас. Это помогло при подготовке к вчерашней встрече.

Мы вместе, мы в одной лодке. Мы проигрываем вместе и побеждаем вместе. То, что случилось в Хорватии, было нашей виной. Всех без исключения. Когда мы выходим на поле, то просто хотим побеждать. Мы знаем, что болельщики смотрят наши матчи по телевизору. Мы играем за наши семьи, нашу гордость. Мы верим в тренера, потому что знаем его биографию. Мы хотим быть успешными», — цитирует Моуру Evening Standard.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»